Шахтар - Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шахтар - Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" спробують взяти реванш за поразку на старті основної сітки турніру.

У вівторок, 28 вересня, донецький "Шахтар" проведе матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти міланського "Інтера".

Гра відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку - о 19:45.

Де дивитися матч Шахтар - Інтер

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар - Інтер

Фаворитом поєдинку в Києві букмекерські контори вважають міланську команду. На перемогу "нерадзуррі" можна поставити з коефіцієнтом 1.61. Нічия - 4.42. Перемога "Шахтаря" - 6.00.

В іншому матчі другого туру групи D мадридський "Реал" прийме молдавський "Шериф". Матч розпочнеться 28 вересня о 22:00.

У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а "Інтер" поступився "Реалу" (0:1).

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