"Шахтар" поступився "Інтеру" в матчі юнацької Ліги чемпіонів

"Шахтар" поступився "Інтеру" в матчі юнацької Ліги чемпіонів

Перша поразка "гірників" у турнірі.

Донецький "Шахтар" вдома програв міланському "Інтеру" в поєдинку 2-го туру Юнацької ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів. Матч завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол "нерадзуррі" на 31-й хвилині зустрічі забив 18-річний Чезаре Касадеї, замкнувши простріл з флангу.

"Інтер" (4 очки) після цієї перемоги піднявся на перше місце в групі, "Шахтар" (3 бали) опустився на другу позицію. В іншому матчі квартету зіграють мадридський "Реал" і тираспольський "Шериф".

У першому турі "Шахтар" розгромив "Шериф", а "Інтер" розійшовся миром з "Реалом".

Нагадаємо, дорослі команди "Шахтаря" та "Інтера" почнуть свій матч Ліги чемпіонів 28 вересня о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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