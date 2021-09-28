Осіння весна: під Одесою зацвіли гранати і яблука (фото)

Осіння весна: під Одесою зацвіли гранати і яблука (фото)

Містяни фіксують, як почали квітнути фруктові дерева.

У Одеській області зафіксували аномалію - у садах місцевих жителів зацвіли фруктові дерева.

Про це повідомляють у соцмережі.

У Кілії Одеської області сади вкрилися цвітом. Місцеві жителі зафіксували цвітіння яблунь, а також винограда, граната і черешні.

Світлинами вони поділилися у соцмережі.

Місцеві зазначають, що це не вперше восени у Кілії квітнуть сади.

Нагадаємо, що у Києві на початку серпня зафіксували неймовірну аномалію. У столичному парку зацвіли магнолії.

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