У Санкт-Петербурзі в карету запрягли трьох дівчат на високих підборах - відео

Пізніше з'ясувалось, що організатором скандального перформансу з дівчатами і каретою виявився репер Iammind.

Напередодні у Санкт-Петербурзі на Дворцовій площі помітили карету, яку тягнули три дівчини. В екіпажі сидів хлопець.

Про це повідомив Telegram-канал "78 | НОВОСТИ".

"Дивну картину побачили петербуржці на Дворцовій площі: в самому серці міста невідомі запрягли в карету замість коней трьох дівчат. В екіпажі сидів молодий чоловік - мабуть, блогер", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найімовірніше, дівчата, які виступили в ролі коней, були найняті блогером для знімання ролика. Учасників перформансу затримали прибулі поліцейські.

Пізніше з'ясувалось, що організатором скандального перформансу з дівчатами і каретою виявився репер Iammind. Він вирішив зняти в центрі міста кліп. Виконавець заявив, що вкладає в ролик глибокий сенс: це метафора цифрового рабства, в яке потрапляють дівчата в наші дні.

Поліція на стала затримувати учасників зйомок. Правоохоронці обмежилися виховною бесідою.

Нагадаємо:

Історія зі скандальним дрифтом на Софійській площі отримала продовження. Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук спробував виправдатися та заявив, що компанія Red Bull знімала ролик до Дня прапора та Дня Незалежності. Відео також начебто повинно було популяризувати бренд. Спортсмен опублікував відео, в якому розповідає про інцидент, а пізніше видалив ролик.

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