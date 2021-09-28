В Санкт-Петербурге в карету запрягли трех девушек на высоких каблуках — видео

Позже выяснилось, что организатором скандального перформанса с девушками и каретой оказался рэпер Iammind.
Накануне в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади заметили карету, которую тянули три девушки. В экипаже сидел парень.
Об этом сообщил Telegram канал "78 | НОВОСТИ".
"Странную картину увидели петербуржцы на Дворцовой площади: в самом сердце города неизвестные запрягли в карету вместо лошадей трех девушек. В экипаже сидел молодой человек — видимо, блогер", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятнее всего, девушки, выступившие в роли лошадей, были наняты блогером для снятия ролика. Участников перформанса задержали прибывшие полицейские.
Позже выяснилось, что организатором скандального перформанса с девушками и каретой оказался рэпер Iammind. Он решил снять в центре города клип. Исполнитель заявил, что вкладывает в ролик глубокий смысл: это метафора цифрового рабства, в которое попадают девушки в наши дни.
Полиция на стала задерживать участников съемок. Правоохранители ограничились воспитательной беседой.
Напомним:
- История со скандальным дрифтом на Софийской площади получила продолжение. Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук попытался оправдаться и заявил, что компания Red Bull снимала ролик ко Дню флага и Дню Независимости. Видео также якобы должно было популяризировать бренд. Спортсмен опубликовал видео, в котором рассказывает об инциденте, а позже удалил ролик.