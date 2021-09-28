Доктор Комаровский признался, сколько стоит его прием и как туда попасть

Врач утверждает, что его прием длится 15 секунд.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский признался, что уже длительное время не принимает пациентов.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина"
По словам Евгения Комаровского, он уже давно не принимает новых пациентов. К нему на прием могут попасть только те, кто был его пациентом ранее. Педиатр признается, что с этих людей денег за прием он обычно не берет.
"Я не беру за это деньги уже давно. Огромное количество людей есть, которым я уже должен. Из большинства тех, кто у меня на приеме, это те, кого я держал новорожденными в руках. Те, кто приходит ко мне хвастаться. Не жаловаться, а хвастаться: "нам год, нам два, нам три". Прием продлится 15 секунд. Либо они просто придут, скажут очень печальную вещь: "Мы пришли попрощаться. Мы едем в Германию, Израиль, Словакию, Чехию Польшу". Семьи приходят ко мне и прощаться. Мне хочется плакать", — сказал врач.
Евгений Комаровский признался, что он очень чувствителен и его легко довести до слез. А стресс он снимает на рыбалке с лучшими друзьями.
Напомним, доктор Комаровский предлагает отменить уроки физкультуры и ввести новые занятия, которые должны быть ежедневно.