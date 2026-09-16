Часто фарингиты и ларингиты: врач предупредил, почему не стоит спешить удалять миндалины

Фарингит и ларингит снова и снова / © pexels.com

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Частые простуды и вирусные инфекции, которые приносят дети из детского сада, могут тяжело переноситься взрослыми. У одной из пациенток из-за таких инфекций фарингит и ларингит возникают примерно раз в один-два месяца.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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По словам 33-летней женщины, она принимает пантопразол в небольшой дозе из-за подозрения на рефлюкс. Других заболеваний, по ее словам, нет.

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Женщина отметила, что миндалины непосредственно раньше не доставляли ей проблем, однако есть подозрение на хронический тонзиллит. Основная проблема состоит в том, что вирусы, которые ребенок приносит из садика, он переносит гораздо труднее.

«Вирусы, принесенные из садика, я всегда очень тяжело переношу, и примерно каждые два месяца, а бывает, что и ежемесячно, это переходит в фарингит и ларингит», — рассказала пациентка.

Из-за частых заболеваний она начала проходить обследование у иммунолога и отоларинголога. На момент обращения женщина снова находилась на больничном из-за подобных симптомов. Ее пятилетний сын, по ее словам, после заражения выздоравливает быстрее, тогда как она болеет тяжелее.

Пациентка также обратила внимание, что с укреплением иммунной системы ребенка его собственные заболевания стали несколько реже. Семейный врач взял у нее мазки из горла и носовых пазух, после чего она должна была вернуться с результатами к терапевту и ЛОР-врачу.

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Стоит ли удалять миндалины

Врач подчеркнул, что сама операция по удалению миндалин не предотвращает вирусные фарингиты и ларингиты.

«Важно знать, что удаление миндалин, к сожалению, не препятствует вирусным фарингитам и ларингитам, поскольку слизистая после операции также может оставаться такой же восприимчивой к возбудителям инфекций верхних дыхательных путей», — пояснил медик.

По словам врача, операция может дать существенное улучшение только тогда, когда обследования однозначно подтвердят хроническое воспаление миндалин, которое является очагом инфекции.

Для ответственного решения вопроса по операции необходима консультация отоларинголога.

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Рефлюкс также может влиять на горло.

Врач обратил внимание еще на один фактор — рефлюкс. Имеющийся рефлюкс может постоянно раздражать слизистую горла и гортани, из-за чего она может быть более уязвимой к инфекциям.

Поэтому важным может быть не только обследование миндалин, но и оптимизация терапии, направленной на уменьшение кислотности.

В то же время врач назвал положительным фактором наблюдение самой пациентки. С укреплением иммунной системы ее сына и уменьшением количества инфекций в детском коллективе частота ее собственных заболеваний также может естественным образом снижаться.

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