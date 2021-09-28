В Одесі за програмою Зеленського відреставрували театр ім. Василька

Театр збудували у 1903 році.

В Одесі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершилась реставрація однієї з найвидатніших пам'яток культурної спадщини України – Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька.

Про це повідомляє Одеська ОДА.

"Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. Василя Василька розташований у будівлі початку XX століття, яка є пам’яткою культурної спадщини України", – розповів голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький.

Театр був збудований у 1903 році. Будівля вимагала реставраційних робіт ще у 2008-2009 рр. З 2016 року проводилися незначні фасадні роботи. Активна фаза реставрації припала на 2021 рік. Крім фасаду, були відреставровані вхідна група і вестибюль, оновлені сходи і грецький зал на другому поверсі театру, встановлені нові крісла в залі для глядачів та багато іншого.

Нагадаємо, у 2021 році в межах програми "Велике будівництво" президент Володимир Зеленський ініціював також програму "Велика реставрація". Вона передбачає відновлення замків, музеїв, театрів та інших перлин історичної та культурної спадщини України. За три наступних роки буде відреставровано 150 таких об’єктів.

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