В Одессе по программе Зеленского отреставрировали театр им. Василько

В Одессе по программе Зеленского отреставрировали театр им. Василько

Театр построили в 1903 году.

В Одессе по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реставрация одного из величайших памятников культурного наследия Украины - Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько.

Об этом сообщает Одесская ОГА.

"Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько расположен в здании начала XX века, которое является памятником культурного наследия Украины", - рассказал глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Театр был построен в 1903 году. Здание требовало реставрационных работ еще в 2008-2009 гг. С 2016 года проводились незначительные фасадные работы. Активная фаза реставрации пришлась на 2021 год. Кроме фасада, были отреставрированы входная группа и вестибюль, обновлены лестницы и греческий зал на втором этаже театра, установлены новые кресла в зрительном зале и многое другое.

Напомним, в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" президент Владимир Зеленский инициировал также программу "Большая реставрация". Она предусматривает восстановление замков, музеев, театров и других жемчужин исторического и культурного наследия Украины. За три последующих года будет отреставрирован 150 таких объектов.

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