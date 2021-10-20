Страждав від болю і мовчав: у Єгипті чоловік проковтнув телефон

Пристрів перебував у шлунку чоловіка шість місяців.
У місті Асуан в Єгипті лікарі вилучили кнопковий телефон зі шлунку чоловіка.
Про це пише Daily Mirror.
Єгиптянин звернувся до лікарів Асуанської університетської лікарні зі скаргами на болі в животі. Під час комплексного огляду чоловікові зробили рентген, який показав, що в його шлунку - мобільний телефон.
Пацієнт зізнався лікарям, що проковтнув пристрій шість місяців назад і соромився звернутися за допомогою, хоча весь цей час страждав від болю.
Він сподівався, що телефон вийде з організму природним шляхом, але цього так і не відбулося. Чужорідний об'єкт блокував травлення, що і викликало хворобливі відчуття.
Єгиптянина прооперували і вилучили телефон. Про стан здоров'я чоловіка не повідомляється, але передбачається, що він повністю одужає.
Причина, з якої він вирішив з'їсти телефон, невідома.
Нагадаємо, що у Дніпрі 14-річного підлітка доправили до дитячого ендоскопічного центру. Він ненароком проковтнув пластиковий розпилювач ліків, коли обробляв горло.