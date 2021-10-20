В Івано-Франківській області стався землетрус

Епіцентр землетрусу розташований в Богородчанському районі на глибині 7 км.

У Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи стались у вівторок, 19 жовтня, о 12:20 год.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу розташований в Богородчанському районі на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Магнітуда 2,4 бала за шкалою Ріхтера

Нагадаємо, востаннє в Івано-Франківській області землетрус зареєстрували 12 жовтня неподалік Богородчан, поблизу дороги Р-38 "Богородчани-Гута", на глибині 5 км з магнітудою 2,3 бала.

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