На Закарпатті стався землетрус

Повідомлень про руйнування немає.

В Україні стався землетрус. Це природне явище сталось у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Інформація з населених пунктів не надходила.

"Координати епіцентру - широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +-1.4 км", - повідомили в пресслужбі.

Раніше у Івано-Франківській області стався землетрус. Епіцентр був розташований на глибині 5 км.

Нагадаємо, 23 вересня жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницький і Чернівецькій областях відчули підземні поштовхи.

Епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера стався неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р. Дністер.

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