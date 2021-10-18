На Закарпатье произошло землетрясение

Сообщений о разрушениях нет.
В Украине произошло землетрясение. Это природное явление произошло в Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Информации из населенных пунктов не поступало.
"Координаты эпицентра — широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. глубина гипоцентра 0.5 + -1.4 км", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Эпицентр находился на глубине 5 км.
Напомним, 23 сентября жители Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях почувствовали подземные толчки.
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр.
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