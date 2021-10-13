В Івано-Франківській області зафіксували землетрус 

Повідомлень про руйнування немає.
Фахівці Головного центру спеціального контролю зафіксували в Івано-Франківській області землетрус магнітудою 2,3 бала.
Про це повідомляють на сайті установи.
Епіцентр землетрусу спеціалісти зареєстрували 12 жовтня о 10:25 неподалік Богородчан, поблизу дороги Р-38 "Богородчани-Гута" на глибині 5 км.
За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.
Нагадаємо, 23 вересня жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницький і Чернівецькій областях відчули підземні поштовхи.
Епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера стався неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р. Дністер.