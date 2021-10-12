Держстат підрахував кількість робочої сили в Україні: що чекає на ринок праці

Держстат підрахував кількість робочої сили в Україні: що чекає на ринок праці

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, не набагато менша, ніж робочої.

У Держстаті вивчили ринок праці і встановили кількість працездатного населення в Україні станом на перше півріччя 2021 року.

Про це інформує пресслужба Держстату.

Так, кількість робочої сили віком 15 років і старше в першому півріччі 2021 року становила 17,4 млн осіб. Це на 2,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину — молодь у віці 15–34 роки.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили віком 15 років і старше, у І півріччі 2021р. становила 14,5 млн осіб. Це на 1,2% більше, ніж у минулому році. Із загальної кількості осіб, які не працювали або не шукали роботу:

майже дві третини (65,4%) — пенсіонери

кожен шостий був студентом (учнем денної форми навчання) або виконував домашні (сімейні) обов’язки.

Кількість зайнятого населення

Серед осіб віком 15 років і старше 90,1% належали до зайнятих осіб. Таких людей нарахували 15,7 млн осіб. Порівняно з І півріччям 2020 року кількість зайнятого населення у віці 15–70 років зменшилася на 466,9 тис. осіб, або на 2,9%.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,2%. Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищим у чоловіків порівняно з жінками та мешканців міської місцевості, ніж у сільських жителів.

Безробітні

Серед осіб віком 15 років і старше 9,9%, тобто 1,7 млн людей, є безробітними.

Показник безробіття вищий у жінок порівняно з чоловіками (10,1% проти 9,8%) та в сільських жителів, ніж у мешканців міської місцевості (10,8% проти 9,5%). Найвищий рівень безробіття населення спостерігався в молоді віком 15–24 роки (18,4%), а найнижчий – у осіб віком 30–34 роки (8,5%) та осіб віком 60 років і старше.

Нагадаємо, як пандемія коронавірусу змінила ринок праці в Україні.

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