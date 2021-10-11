Що в Україні здорожчало найбільше: дані Держстату

В Україні найбільше здорожчали яйця.

В Україні у вересні інфляція є найвищою від 2017 року і становить 11% у річному вимірі. Так, найбільше зросли ціни на освіту, одяг та яйця.

За даними Державної служби статистики України, споживчі ціни у вересні 2021 року за місяць підвищилися на 1,2%, а від початку року – на 7,5%. Базова інфляція за місяць зросла на 1,3%, або на 5,5% від початку року.

За даними відомства, у вересні поточного року, серед усіх продуктів найбільше здорожчали яйця – на 13,6%. Загалом продукти харчування здорожчали на 1,1%, з яких олія, цукор та фрукти подешевшали. Також значний приріст показала освіта (+13,2%) та одяг/взуття (+7,9%).

У вересні алкоголь здорожчав на 0,8%, житлово-комунальні послуги та побутова техніка додали 0,5% у ціні. Єдина категорія, що показала зменшення в ціни – транспорт (-0,6%).

Нагадаємо, Мінекономіки прогнозує зростання цін до кінця 2021 року. У свою чергу, Кабмін говорить про уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

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