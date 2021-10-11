Что в сентябре подорожало больше всего: данные Госстата

Что в сентябре подорожало больше всего: данные Госстата

В Украине больше всего подорожали яйца.

В Украине в сентябре инфляция зафиксирована как самая высокая с 2017 года и составляет 11% в годовом измерении. Так, больше всего выросли цены на образование, одежду и яйца.

По данным Государственной службы статистики Украины, потребительские цены в сентябре 2021 года за месяц повысились на 1,2%, а с начала года — на 7,5%. Базовая инфляция за месяц выросла на 1,3%, или на 5,5% с начала года.

По данным ведомства, в сентябре текущего года, среди всех продуктов больше всего подорожали яйца — на 13,6%. В общем продукты питания подорожали на 1,1%, из которых масло, сахар и фрукты подешевели. Также значительный прирост показало образование (+ 13,2%) и одежда/обувь (+ 7,9%).

В сентябре алкоголь подорожал на 0,8%, жилищно-коммунальные услуги и бытовая техника добавили 0,5% в цене. Единственная категория, которая показала уменьшение в цене — транспорт (-0,6%).

Напомним, Минэкономики прогнозирует рост цен до конца 2021. В свою очередь, Кабмин говорит о замедлении инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

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