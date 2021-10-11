alyona alyona заявила, что покидает Instagram

Артистка объяснила, почему приняла такое решение.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona ошеломила поклонников решением покинуть Instagram.

По словам артистки, к такому выводу она пришла, когда увидела, сколько времени тратит на соцсети.

"Меня еженедельно телефон уведомляет о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за пять часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона и это не нормально", — отметила Алена.

Она добавила, что оставит фотоблог не на 100%, но частично. Реперша поделилась, что много времени отдает на общение с фанами в соцсети.

"Я не успеваю отвечать на все — отвечаю на 60%, но все равно разгребая постоянно свой директ, давая людям информацию, о которой меня спрашивают, общаясь с ними, разделяя с ними их эмоции, я получаю удовольствие и в то же время отдаю энергию. И очень часто под конец рабочего дня я чувствую себя бессильной", — отметила Алена.

instagram.com/alyona.alyona.official

Певица призналась, что стала все реже публиковать сторис и не потому, что в ее жизни ничего не происходит, а потому, что она хочет отдавать энергию творческому процессу.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Алена поделилась, что после недавнего сбоя в работе Instagram, она сделала определенные выводы. Артистка поняла, что стала заложницей экранного телефона. Для себя реперша решила, что ей классно жить в музыке, творить и не отвлекаться на постоянные уведомления.

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