alyona alyona заявила, що покидає Instagram

Артистка пояснила, чому ухвалила таке рішення.

Українська реп-виконавиця alyona alyona приголомшила шанувальників рішенням покинути Instagram.

За словами артистки, такого висновку вона дійшла, коли побачила, скільки часу витрачає на соцмережі.

"Мені щотижня телефон надсилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально", - зазначила Альона.

Вона додала, що залишить фотоблог не на 100%, але частково. Реперка поділилася, що багато часу віддає на спілкування з фанами у соцмережі.

"Я не встигаю відповідати на все - відповідаю на 60%, але все одно розгрібаючи постійно свій дірект, даючи людям інформацію, про яку мене запитують, спілкуючись з ними, розділяючи з ними їхні емоції, я отримую задоволення і в той самий час віддаю енергію. І дуже часто під кінець робочого дня я почуваюся безсилою", - зазначила Альона.

instagram.com/alyona.alyona.official

Співачка зізналася, що стала все рідше публікувати сторіз і не через те, що у її житті нічого не відбувається, а через те, що вона хоче віддавати енергію творчому процесу.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Альона поділилася, що після нещодавнього збою у роботі Instagram, вона зробила певні висновки. Артистка зрозуміла, що стала заручницею екранного телефону. Для себе реперка вирішила, що їй класно жити в музиці, творити і не відволікатися на постійні сповіщення.

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