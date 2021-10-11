Угода з ЄС про "відкрите небо": ЗМІ дізналися, коли підпишуть документ

Така угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, а європейські компанії зайдуть в Україну.
На саміті Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня, планується підписання довгоочікуваної угоди про "відкрите небо".
Про це повідомив журналістам напередодні саміту високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності, пише у понеділок, 11 жовтня, "Європейська правда".
За його словами, серед трьох угод, які планують підписати у Києві, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.
"Одним з наслідків має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили у інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, у Грузії", - зазначив європосадовець.
Нагадаємо:
- Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір - підготовка до підписання договору про відкрите небо ведеться від листопада 2013 року.
- 28 червня Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
- За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, яка відома як угода про "відкрите небо", вже восени.