Угода з ЄС про "відкрите небо": ЗМІ дізналися, коли підпишуть документ

Угода з ЄС про "відкрите небо": ЗМІ дізналися, коли підпишуть документ

Така угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, а європейські компанії зайдуть в Україну.

На саміті Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня, планується підписання довгоочікуваної угоди про "відкрите небо".

Про це повідомив журналістам напередодні саміту високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності, пише у понеділок, 11 жовтня, "Європейська правда".

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За його словами, серед трьох угод, які планують підписати у Києві, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

"Одним з наслідків має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили у інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, у Грузії", - зазначив європосадовець.

Нагадаємо:

Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір - підготовка до підписання договору про відкрите небо ведеться від листопада 2013 року .

. 28 червня Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, яка відома як угода про "відкрите небо", вже восени.

Новини світу: у ЄС дали згоду на підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір

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