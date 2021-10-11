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Угода з ЄС про "відкрите небо": ЗМІ дізналися, коли підпишуть документ

Угода з ЄС про "відкрите небо": ЗМІ дізналися, коли підпишуть документ

Associated Press

Така угода означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС, а європейські компанії зайдуть в Україну.

На саміті Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня, планується підписання довгоочікуваної угоди про "відкрите небо".

Про це повідомив журналістам напередодні саміту високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності, пише у понеділок, 11 жовтня, "Європейська правда".

За його словами, серед трьох угод, які планують підписати у Києві, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

"Одним з наслідків має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України. Саме це ми бачили у інших країнах, які підписали подібну угоду, зокрема, у Грузії", - зазначив європосадовець.

Нагадаємо: 

Новини світу: у ЄС дали згоду на підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір

Новини світу: у ЄС дали згоду на підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір
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