Рада ЄС дала добро на підписання з Україною угоди про "відкрите небо": коли це станеться

Рада ЄС дала добро на підписання з Україною угоди про "відкрите небо": коли це станеться

Саму угоду мають підписати восени 2021 року.

Рада ЄС дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом, яка відома як угода про "відкрите небо".

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Як йдеться в офіційній заяві, опублікованій 28 червня на сайті Ради Євросоюзу, сьогодні Рада ЄС дала добро на підписання трьох авіаційних угод - з Україною, Вірменією та Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром.

Зазначається, що ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку.

"Підписання усіх чотирьох угод очікується восени 2021 року. Кожна угода після цього повинна бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною", - йдеться у заяві Ради ЄС.

Варто зазначити, що посол ЄС в Україні Матті Маасікас вже відреагував на відповідну заяву та сказав, що дуже радий цьому.

"Дуже радий у зв’язку із затвердженням Радою ЄС Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яку так довго очікували і, сподіваюся, скоро підпишуть. Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіапростір Європи, гарантує високі стандарти безпеки та створить переваги і для мандрівників, і для авіаіндустрії", - написав він у Twitter.

Very happy about @EUCouncil approval of the Common Aviation Area agreement -. Long awaited, hopefully to be signed soon. Will integrate with Europe’s single aviation market, guarantee high standards of safety and security, benefit air travellers and the aviation industry. https://t.co/RkAGQcXPSB — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 28, 2021

Нагадаємо, що підготовка до підписання договору про відкрите небо ведеться з листопада 2013 року. Мета угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у цивільній авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці.

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