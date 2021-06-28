Lil Nas X приголомшив пристрасним поцілунком з чоловіком на сцені

Lil Nas X приголомшив пристрасним поцілунком з чоловіком на сцені

2019 року артист здійснив камінгаут та заявив, що він гей.

Популярний американський репер Lil Nas X приголомшив пристрасним поцілунком з чоловіком на премії BET Awards-2021.

Так, артист виступив на сцені зі своїм хітом Montero. Зірка влаштував ефектне шоу в єгипетському стилі. Наприкінці номеру Монтеро Гілл (справжнє ім'я Lil Nas X – Ред.) поцілував танцівника. Відео з’явилося на офіційному каналі премії в YouTube.

У коментарях фани доволі позитивно відреагували на побачене.

Це дійсно революція для премії BET. Він дуже сміливий, оскільки, у нашому суспільстві багато гомофобії.

Я хвилювався за нього, не буду брехати

Пишаюся ним

Так приємно, що світ змінюється, коли справа доходить до прийняття

Зауважимо, 2019 року артист здійснив камінгаут та заявив, що він гей.

Нагадаємо, не так давно американський "Холостяк" зізнався, що він гей. Колтон Андервуд поділився, що довгий час ненавидів себе.

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