Чисельність населення України зменшується: померло більше, ніж торік

За даними Держстату, українців залишилося трохи більш, ніж 41 мільйон.

Державна служба статистики України опублікувала дані про чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 серпня 2021 року.

Відповідна інформація з’явилася у вівторок, 11 жовтня, на офіційному вебсайті відомства.

За даними Держстату, загальне скорочення чисельності населення в січні–липні цього року склало 226 тисяч осіб.

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“При цьому природне скорочення становило 237,6 тис. осіб (на 72,0 тис. осіб більше, ніж за відповідний період попереднього року), міграційний приріст – 11,6 тис. осіб (на 4,5 тис. осіб більше)”, - йдеться у повідомленні.

Упродовж перших семи місяців 2021 року в Україні народилося 158,3 тисячі осіб, померло – 395,9 тисяч осіб. Станом на 1 серпня цього року чисельність населення в Україні становила 41 362,4 тисяч осіб.

Нагадаємо, у другому кварталі 2021 року рівень безробіття в Україні скоротився на 1,2%, порівняно з першим кварталом. Однак людей, які не мають роботи, все ще понад півтора мільйона.

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