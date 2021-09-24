В Україні не мають роботи 1,6 млн осіб працездатного віку

Водночас Держстат зафіксував тенденцію до зменшення рівня безробіття.

У другому кварталі 2021 року рівень безробіття в Україні скоротився на 1,2%, порівняно з першим кварталом. Однак людей, які не мають роботи, все ще понад півтора мільйони.

Про це свідчать опубліковані дані Державної служби статистики України.

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“Кількість безробітного населення віком 15 років і старше й у віці 15–70 років склала по 1,6 млн. осіб. Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,7%, а серед населення віком 15–70 років – 56,2%”, — йдеться у повідомленні Держстату.

Інфографіка: ukrstat.gov.ua

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становив 9,3%. У І кварталі 2021 року цей показник був на рівні 10,5%.

Нагадаємо, українцям змінять правила працевлаштування. Законопроєкт, який врегулює порядок укладання трудових договорів, у першому читанні підтримала Верховна Рада.

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