В Україні змінять правила працевлаштування: що пропонують

Документ врегулює порядок укладання трудових договорів.

Українцям змінять правила працевлаштування: законопроєкт № 5388 у першому читанні підтримала Верховна Рада.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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У планах - дозволити роботодавцю індивідуально зі співробітником визначати його права, обов'язки, графік роботи й відпусток, а аткож можливі причини його звільнення. Також у новому договорі передбачино матеріальну відповідальність за шкоду майна роботодавця.

Пропонується, аби випробувальний строк не встановлювати під час укладання трудового договору: з особою віком до 18 років; з вагітною жінкою; терміном до 12 місяців чи з особою з інвалідністю, направленою на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Слід зауважити, що такий трудовий договір буде альтернативою цивільно-правового документа. Працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і при цьому мати базові соціальні гарантії.

Як повідомлялося, інспектори Держпраці виявили понад 10 тисяч нелегальних працівників на українських підприємствах. Найбільше порушень вимог працевлаштування було виявлено в Харківській, Одеській і Київській областях. Щодо сфер діяльності, то найбільше нелегальних працівників інспектори знайшли в сільському господарстві, харчовій і торговельній галузях.

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