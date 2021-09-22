В Украине изменят правила трудоустройства: что предлагают

Документ урегулирует порядок заключения трудовых договоров.

Украинский изменят правила трудоустройства: законопроект № 5388 в первом чтении поддержала Верховная Рада.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В планах — позволить работодателю индивидуально с сотрудником определять его права, обязанности, график работы и отпусков, а также возможные причины его увольнения. Также в новом договоре предусмотрено материальную ответственность за ущерб имуществу работодателя.

Предлагается, чтобы испытательный срок не устанавливать при заключении трудового договора: с лицом в возрасте до 18 лет; с беременной женщиной; сроком до 12 месяцев или с лицом с инвалидностью, направленной на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы.

Следует заметить, что такой трудовой договор будет альтернативой гражданско-правовому документу. Работник сможет сочетать легальную работу в нескольких работодателей и при этом иметь базовые социальные гарантии.

Как сообщалось, инспекторы Гоструда обнаружили более 10 тысяч нелегальных работников на украинских предприятиях. Больше всего нарушений требований трудоустройства было обнаружено в Харьковской, Одесской и Киевской областях. По сфер деятельности больше нелегальных работников инспекторы нашли в сельском хозяйстве, пищевой и торговой отраслях.

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