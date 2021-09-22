Ситуация на Донбассе: боевики стали меньше стрелять, потерь нет

Оккупанты 4 раза нарушили режим тишины.
За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой.
Об этом сообщили в штабе ООС.
По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.
Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня.
- Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
- У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.
- В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
- Потерь среди украинских защитников нет.
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