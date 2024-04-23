Штурмовали Марьинку и Угледар: пять боевиков попали в плен и получили подозрения

Преступники попали в плен в ВСУ в начале апреля 2024 года.
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще пятерых предателей, воевавших против Сил обороны на востоке Украины. Боевики входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС России и участвовали в штурмах позиций Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В начале апреля этого года украинские защитники взяли пятерых боевиков в плен во время ожесточенных боев вблизи Красногоровки и Угледара.
Среди задержанных – житель временно оккупированного Крыма. В марте 2024 года он добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил РФ.
После прохождения военной подготовки на полигонах в Севастополе и Бердянске его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе.
Прибыв на фронт, злоумышленник не успел приступить к выполнению боевой задачи командования РФ. Украинские воины полностью уничтожили его батальон, а его, как единственного уцелевшего, взяли в плен.
Еще четверо боевиков – жители временно оккупированной части Донетчины.
По данным военной контрразведки СБУ, трое из них присоединились к оккупационным группировкам России еще в 2014 году.
Тогда они активно участвовали в боевых действиях против сил АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи.
После начала полномасштабного вторжения России фигуранты обстреливали позиции украинских войск в Донецкой области, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Напомним, СБУ задержала очередного российского агента, пытавшегося охотиться на Patriot (фото).
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