Штурмовали Марьинку и Угледар: пять боевиков попали в плен и получили подозрения

Преступники попали в плен в ВСУ в начале апреля 2024 года.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще пятерых предателей, воевавших против Сил обороны на востоке Украины. Боевики входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС России и участвовали в штурмах позиций Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале апреля этого года украинские защитники взяли пятерых боевиков в плен во время ожесточенных боев вблизи Красногоровки и Угледара.

Среди задержанных – житель временно оккупированного Крыма. В марте 2024 года он добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил РФ.

После прохождения военной подготовки на полигонах в Севастополе и Бердянске его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе.

Прибыв на фронт, злоумышленник не успел приступить к выполнению боевой задачи командования РФ. Украинские воины полностью уничтожили его батальон, а его, как единственного уцелевшего, взяли в плен.

Еще четверо боевиков – жители временно оккупированной части Донетчины.

По данным военной контрразведки СБУ, трое из них присоединились к оккупационным группировкам России еще в 2014 году.

Тогда они активно участвовали в боевых действиях против сил АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи.

После начала полномасштабного вторжения России фигуранты обстреливали позиции украинских войск в Донецкой области, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала очередного российского агента, пытавшегося охотиться на Patriot (фото).

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