Когда закончится война: заявления экспертов и прогнозы мольфаров

Когда завершится война ? Вопрос, который больше всего волнует украинцев. Кто-то спрашивает об этом военных и экспертов, другие идут к прорицателям. А есть еще математические расчеты, когда составив цифры, математики назвали дату полномасштабной войны, а теперь называют дату ее окончания. Несколько экспертов сделали свои расчеты вместе с политологом и историком. Какие результаты?

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Прогноз математика об окончании войны

Эксперты попытались вычислить дату окончания войны в Украине. Для этого собрали данные из СМИ, подняли историю, привлекли коллег-политиков, математиков и все данные, которые смогли охватить, подвергли математическому анализу. Первое, за что взялись – вычислять среднюю продолжительность войн в 21 веке. Затем фокусировались только на период после Второй мировой. Войн много, но обратили особое внимание на продолжительность вооруженной агрессии именно при участии России.

Цикличность исторических событий никуда не девается. Еще в начале 24 года российский математик-“пророк” заявил, когда закончится война в Украине, и даже назвал победным год — 2025-й. Такое предсказание сделал математик-историк Григорий Кваша путем вычисления окончательной даты по цифрам, годам и разным событиям. Кстати, сам он был удивлен, почему еще никто другой не пришел раньше.

«Имперский цикл, в котором находится Россия с 1881 года, идеологические периоды, или, как мы говорим, «время воевать», наступает в каждом 36-летии на 12 лет. В первый раз оно наступило с 1905 по 1917 год. Это русско-японская война и Первая мировая. Очень важный момент — наше участие в этой войне закончилось в 1917 году по не очень понятной причине. Просто Россия в 1917 году взяла и ушла”, — говорит Кваша.

"Осталось всего ничего"

Далее Кваша отметил, что к этому нужно добавить 24 года, 17+24 – выходит 41. 1941 – Великая Отечественная война. Затем началась война, продолжавшаяся до 1949 года. Затем началась война в Корее, продолжавшаяся до 1953 года.

“Добавляем еще 24 года до 1953 и получаем 1977 год. Снова приходит время воевать. И хотя никаких объективных предпосылок нет, начинается война в Афгане. Это время воевать идет с 1977 по 1989 год, и мы снова оставляем войну без всяких причин. И снова идем заниматься внутренними делами. Добавляем к 1989 году еще 24 года и время наступает с 2013 (год Майдана) ровно по 2025. То есть осталось всего ничего”, — прокомментировал Кваша.

Прогнозы экспертов: будет ли ядерный удар?

Другие аналитики в программе "Наратив" 5-го канала принялись обсчитывать войны с участием России с 1991 года, а также проанализировали потери окупантов, заявления лидеров разных стран мира и еще ряд всплывающих факторов. И сделали прогноз, будет ли ядерный удар :

“Итак, нам удалось найти более 4 тысяч сообщений о прогнозах ядерного удара. Из них поддающихся расчету около 400. По результатам нашей обработки данных мы имеем следующее: вероятность применения ядерного оружия будет составлять 22%. Именно в момент написания программы. Высокая ли это вероятность? Это цифры, очень многие факторы не поддаются подсчету”, — говорится в анализе.

Сколько еще Россия будет "на плаву"?

А экономическая журналистка Лилия Вашатко допустила, сколько еще Россия сможет финансировать войну. Сейчас расходы на содержание армии, атак и ведение боев в настоящее время выросли до ста миллиардов долларов.

Вопрос не в том, насколько долго Россия сможет вести боевые действия на нашей территории, вопрос в другом: насколько они будут интенсивными, чтобы получить хоть какие-то результаты на поле боя. Согласно нашему анализу, мы понимаем, что экономика Россия просто не может этого выдержать. И это показывает в последнее время новости о том, что идет сильнейшая девальвация российского рубля. Весь миф, который строила Российская Федерация на том, что путин сделал сильную экономику России, такая же сказка, как и вторая армия мира”, — сказала Вашатко.

Что говорит математика?

Чтобы докопаться до даты окончания войны, аналитики разобрали все официальные и неофициальные заявления в СМИ, спецслужб, чиновников, международных организаций, лидеров мнений. Всех, кто давал прогнозы по продолжительности войны, еще и вот, к какому выводу пришли:

«Сначала мы собираем всю интересующую нас информацию. В данном случае мнения аналитиков, официальные заявления, "слитые" материалы спецслужб. Из всего этого объема мы должны определить источники, которым мы можем доверять больше всего. Информацию мы брали, начиная с 2023 года, огромный массив данных, напряженная работа, нервы, терпение. Подытоживая данные всего исследования, которое отняло у нас более трех месяцев, наибольшая вероятность — 68%, что война закончится к ноябрю 2024 года, учитывая актуальную информацию на момент написания данного материала», — сообщается в анализе 5 канала.

Что говорят тарологи?

Но на каждый товар свой купец. Поэтому иногда люди слушают не только прогнозы аналитиков, но и то, что говорят карты. Недавно победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова сделала неутешительный прогноз: есть все шансы, что на Украину попрут белорусы и даже назвала, когда это может произойти и есть ли шанс избежать наступления с севера.

Заявление Лукашенко

И действительно, сообщения о том, что Беларусь активно готовится к войне, уже были, и не от тарологов. Сам Лукашенко открыто об этом заявил.

Белорусская армия тренируется

Для этого, по словам Лукашенко, его армия активно закупает оружие, а подразделения усердно тренируются, чтобы быть готовыми к любым вызовам. Говорит, делает все для того, чтобы за границей никто его, не дай Бог, не похвалил.

Ложь белорусского диктатора

"Я никому не угрожаю" — снова и снова как мантру повторял Лукашенко. Наверное, вспомнил, как когда-то убеждал украинцев, что никогда не нападет, а затем ему наскоро нарисовали карту, чтобы тот мог показать откуда готовился нападение, а наступление оправдать превентивным ударом.

"Заморозка" войны?

А что по Украине? Могут ли быть угрозы Лукашенко не просто словами? Здесь следует прислушиваться только к информации из официальных источников. Слухи о нападении из Беларуси уже были в середине марта 2024 года, но тогда украинские пограничники заверили, что угрозы не существует — текущих сил у врага никак не хватит. К тому же ВСУ прорабатывают все возможные варианты развития событий: от широкого наступления до маленьких провокаций, так что в любом случае бойцы готовы.

И не забывайте о начале полномасштабки. Тогда наши партнеры всеми способами информировали мир об атаке на Киев, которую готовит враг. Сейчас ничего похожего они не видят. Между тем, все чаще можно услышать, что Украину, мол, готовят к заморозке войны, другие слухи опровергают. Поэтому люди начали эти вопросы задавать снова тарологам. Например, ведьма-тарологиня Мария Тихая заявила, что никакой "заморозки" не будет. А также она считает, что Россия эту войну уже не выиграет, наоборот, может потерять еще и свои территории.

Прогнозы карпатских мольфаров

Тарологиня добавила, что сейчас очень сложно сказать что-либо точно, поскольку события развиваются очень динамично и постоянно меняются. А накануне нового года журналистка ТСН Оксана Радионова снова отыскала карпатских мольфаров, чтобы спросить, что будет ждать украинцев в 2024 году. Были такие, что говорили: добра ждать не стоит, как и возвращения территорий.

Все территории Украины будут деоккупированы

Но таких пророчеств действительно меньше, большинство мольфаров предвещают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, проживающего в Карпатах. Более того, она утвердительно говорит — победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

И уверенно говорят, что Украина победит!

Когда победа?

Местные посоветовали журналистке ТСН Оксане Радионов еще одного мольфара по имени Довбуш. У него прогнозы тоже положительные, мужчина уверенно говорит — победит Украина, но при определенных условиях. И тоже даже называет примерные даты.

Что говорят военные?

Но до сих пор в Украине не прекращаются массированные обстрелы, доходит отовсюду и новость, что россияне до сих пор мечтают захватить Харьков и не сбрасывают глаз со столицы. Помните, об этом даже откровенно говорили наши военные:

Что будет с Харьковом?

Впрочем, сейчас в такие сценарии верят не очень. О том, что в России не получится захватить Харьков, говорят и военные, в том числе заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Если коротко: это ИПСО, которую разгоняют:

Не верит в наступление и восхищение Харькова и сам мэр города.

ВСУ будут знать о планах россиян еще до первой попытки

Но даже если они попытаются подвинуть, украинские военные будут в курсе дела еще задолго до первой попытки прорыва. Потому что разведчики следят за рашистами даже на территории России. Об этом рассказал харьковский миллионер, который всю эту систему видел своими глазами. Так что все эти разговоры о наступлении на Харьков Юрий Сапронов, он же харьковский дед и известный волонтер, называет ни чем иным как пугалки, и предполагает, какой худший вариант для города может быть реальным.

Главное – вера!

Мы верим, что Украина победит, а еще помним, мнения материальные. Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — это все не науки и предвидения, к сожалению, или иногда, к счастью, не всегда сбываются на 100%. Верить в это или нет – дело каждого. Все мы должны верить в ВСУ, обязаны благодарить их каждый день и не забывать поддерживать как морально, так и донатами. Только общими усилиями абсолютно каждого украинца можно выиграть эту войну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда конец войны: от астрологов до экспертов

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