Які джинси вибрати на осінь: 5 модних образів з Instagram

Уже не перший сезон лідерство в світі джинс тримають моделі з прямими і широкими холошнями.

Цього модного сезону скіні йдуть на другий план, а безумовною зіркою модних показів і наших сердець стали широкі та прямі джинси з високою посадкою. Ці моделі стали одою моді 90-х, підходять під всі типи фігури і мають доречний вигляд з будь-яким взуттям (навіть з широкими чобітьми) і верхом. Особливо стильно будуть поєднуватися такі моделі джинсів з блейзерами, оверсайз светрами і шкіряними ременями чорних і коричневих кольорів.

Під час вибору моделей з дірками ліпше віддавати перевагу тим, у яких лише невеликі розрізи на колінах. А ось що стосується кольору, то сміливо поповнюйте свій гардероб варіантами синіх, блакитних і навіть світлих відтінків.

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