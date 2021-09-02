Що носити у вересні: 5 модних образів з Instagram

Ловіть момент і наповнюйте свій вересень яскравими і стильними аутфітами.

Вересень — чудовий час року, адже на вулиці вже не спекотно, але і поки що ы не холодно, тому образи можна міксувати на будь-який смак. Ідеально зараз будуть вписуватися в аутфіти різні худі, жакети та блейзери, а також легкі максі і міді сукні з довгими рукавами. Не забудьте поповнити свій гардероб новим трикотажним костюмом, яскравою сумкою і штанами.

Що стосується взуття, то восени сміливо міксуйте кросівки з будь-якими образами і не бійтеся носити чоботи з більш легкими вбраннями, наприклад, шортами або сукнями.

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