Что носить в сентябре: 5 модных образов из Instagram

Ловите момент и наполняйте свой сентябрь яркими и стильными аутфитами.

Сентябрь - отличное время года, ведь на улице уже не жарко, но и пока не холодно, поэтому образы можно миксовать на любой вкус. Идеально сейчас будут вписываться в аутфиты различные худи, жакеты и блейзеры, а также легкие макси и миди платья с длинными рукавами. Также не забудьте пополнить свой гардероб новым трикотажным костюмом, яркой сумкой и брюками.

Что касается обуви, то осенью смело миксуйте кроссовки с любыми образами и не бойтесь носить сапоги с более легкими нарядами, например, шортами или платьями.

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