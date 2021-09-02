В Сумах в школу вызвали взрывотехников: что случилось

В Сумах в школу вызвали взрывотехников: что случилось

Директор обнаружил снаряд времен Второй мировой войны в школьном музее.

В Сумах 1 сентября в школу пришлось вызвать взрывотехников из-за экспонаты тамошнего музея. Там обнаружили снаряд.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 2 сентября.

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Опасность заподозрил новый директор школы при осмотре экспозиции. Специалисты подтвердили — две мины времен Второй мировой оказались учебными, а вот снаряд — боевым и содержал в себе взрывчатое вещество.

Боеприпас, говорят в музее, пролежал здесь не менее 60 лет. По заключению экспертов, он мог взорваться в любой момент.

"Во время осмотра экспозиции был обнаружен зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 мм. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его во взрыво-технический центр", — уточнил Владимир Кузьменко, пресс-секретарь Нацполиции Сумской области.

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Напомним, что на Днепропетровщине поймали дельцов, которые продавали мины, гранаты, автоматы и пистолеты, и даже противотанковые управляемые ракеты из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе.

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