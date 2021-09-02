В немедленной помощи нуждается Людмила

Семья оказалась на грани, никто не может быть готовым к таким испытаниям.

Меланома, или рак кожи — очень коварная болезнь, ведь может проявляться обычной родинкой, которую долгое время больные не замечают, и только когда болезнь прогрессирует на поздних стадиях, начинает проявляться такими симптомами, которые игнорировать уже не получается. Но и лечения тогда становится крайне длительным и дорогостоящим.

Однако в случае Людмилы квалифицированные медики и специальные исследования не дали возможности обнаружить очаг меланомы на ее коже, то есть она совсем о себе не дала знать, но проявления ее прогрессирования пришлось уже удалять хирургически. Но этого всего оказалось недостаточно.

«17 июня 2021 в больнице им. Мечникова г.Днепр были проведены две хирургические операции: удаление опухоли в голове и удаление лимфоузла слева на шее. Гистология показала диагноз — беспигментные меланомы. Неоднократные исследования не позволили найти именно ее очаг. Впоследствии Пэт КТ, проведенное 4 августа, показало метастазы в лимфоузлах на шее слева. Через несколько дней было сделано МРТ головного мозга, где также были обнаружены метастазы», — рассказывает муж Люди.

Семья оказалась на грани, никто не может быть готовым к таким испытаниям. Ко всему же врачи сообщили, что в случае женщины никакое другое лечение, кроме как дорогостоящей имуннотерапиею, может быть бесполезным. А вот специальные препараты, которые научат иммунную систему Людмилы распознавать самостоятельно раковые клетки и бороться с ними — это шанс на спасение. Но он имеет свою очень большую цену.

«Стоимость одного трехнедельного курса составляет 116 000 грн. Таких курсов необходимо пройти минимум пять. Наша семья все сбережения уже потратила на предыдущие исследования и операции. Сейчас Людмила начала принимать химиотерапию и лекарства, а для достижения положительных результатов этот курс необходимо проводить вместе с имуннотерапией. Обращаюсь ко всем добрым и искренних людей помочь спасти родную для меня жену», — просит муж Люди.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка 4149 4993 8627 6636 Николаева Людмила Владимировна

Как предотвратить меланому и распознать подозрительные родинки на теле - ТСН.Тиждень посоветует

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