Негайної допомоги потребує Людмила

Сім’я опинилась на межі, ніхто не може бути готовим до таких випробувань.

Меланома, або рак шкіри - дуже підступна хвороба, адже може проявлятись звичайною родимкою, яку довгий час хворі не помічають, і лише коли хвороба прогресує на пізні стадії, починає проявлятись такими симптомами, які ігнорувати вже не виходить. Але і лікування тоді стає вкрай тривалим і дорогим.

Проте у випадку Людмили кваліфіковані медики і спеціальні дослідження не дали можливості виявити осередок меланоми на її шкірі, тобто вона зовсім про себе не дала знати, але прояви її прогресування довелося вже видаляти хірургічно. Та цього всього виявилось недостатньо.

«17 червня 2021 р. в лікарні ім. Мечникова м.Дніпро було проведено дві хірургічні операції: видалення пухлини в голові та видалення лімфовузла зліва на шиї. Гістологія показала діагноз - безпігментної меланоми. Неодноразові дослідження не дали змоги знайти саме її вогнище. Згодом ПЕТ КТ, яке було проведено 4 серпня, показало метастази в лімфовузлах на шиї зліва. Через декілька днів було зроблено МРТ головного мозку, де також були виявлені метастази», - розповідає чоловік Люди.

Сім’я опинилась на межі, ніхто не може бути готовим до таких випробувань. До всього ж лікарі повідомили, що у випадку жінки жодне лікування, окрім як дороговартісної імуннотерапією, може бути марним. А от спеціальні препарати, які навчать імунну систему Людмили розпізнавати самостійно ракові клітини і боротися з ними – це шанс на порятунок. Але він має свою дуже чималу ціну.

«Вартість одного тритижневого курсу становить 116 000 грн. Таких курсів необхідно пройти мінімум п'ять. Наша сім'я всі заощадження вже витратила на попередні дослідження та операції. Наразі Людмила розпочала приймати хіміотерапію та ліки, а для досягнення позитивних результатів цей курс необхідно проводити разом з імуннотерапією. Звертаюсь до всіх добрих і щирих людей допомогти врятувати рідну для мене дружину», - просить чоловік Люди.

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку 4149 4993 8627 6636 НІКОЛАЄВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Як уникнути меланоми і розпізнати підозрілі родимки на тілі – ТСН.Тиждень порадить

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