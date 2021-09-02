У США вирують торнадо: у Мережі показали відео смерчів

Серію торнадо пов'язують з впливом урагану "Іда".

Одразу кілька торнадо прокотились східною частиною Сполучених Штатів.

Наближення велетенських смерчів очевидці виклали у Мережу, розповіли у ТСН.Ранок 2 вересня

Про серйозні руйнування в регіоні наразі не повідомляють.

Метеорологи пов’язують серію торнадо з впливом урагану "Іда", який на початку тижня накрив американське узбережжя. Через буревій в штаті Луїзіана без електрики досі залишаються сотні будинків.

Від негоди найбільше постраждав Новий Орлеан: місто затопило. Щоб запобігти крадіжкам та мародерству в Новому Орлеані запровадили нічну комендантську годину.

Як повідомлялося, через ураган "Іда", який вирував у США, загинуло щонайменше шестеро людей. Двоє співробітників енергетичної компанії загинули у вівторок у штаті Алабама, виконуючи ремонтні роботи з відновлення електромереж в окрузі Джефферсон. На початку цього тижня у штаті Луїзіана підтвердили, що одна людина загинула під час повені, а інша загинула унаслідок падіння дерева у містечку Прерівілл.

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