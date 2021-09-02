В США бушуют торнадо: в Сети показали видео смерчей

Серию торнадо связывают с влиянием урагана "Ида".

Сразу несколько торнадо прокатились восточной частью США.

Приближение гигантских смерчей очевидцы выложили в Сеть, рассказали в ТСН.Ранок 2 сентября

О серьезных разрушениях в регионе пока не сообщается.

Метеорологи связывают серию торнадо с влиянием урагана "Ида", который в начале недели накрыл американское побережье. Из-за урагана в штате Луизиана без электричества до сих пор остаются сотни домов.

От непогоды больше всего пострадал Новый Орлеан: город затопило. Чтобы предотвратить кражи и мародерство в Новом Орлеане ввели ночной комендантский час.

Как сообщалось, из -за урагана "Ида", который обрушился на США, погибли по меньшей мере шесть человек. Двое сотрудников энергетической компании погибли во вторник в штате Алабама, выполняя ремонтные работы по восстановлению электросетей в округе Джефферсон. В начале этой недели в штате Луизиана подтвердили, что один человек погиб во время наводнения, а другая погибла в результате падения дерева в городке Преривилл.

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