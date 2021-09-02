Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 000.

В Украине по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано 2 477 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, еще 889 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 787 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 23 522 человека;

методом ИФА — 7 954 человека;

экспресс-тестами — 22 239 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 290 848 человек;

выздоровели — 2 209 754 человека;

летальных исходов — 53 877;

проведено ПЦР-тестов — 12 031 985.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

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