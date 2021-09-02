Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 000.
В Украине по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано 2 477 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, еще 889 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 787 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 23 522 человека;
- методом ИФА — 7 954 человека;
- экспресс-тестами — 22 239 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 290 848 человек;
- выздоровели — 2 209 754 человека;
- летальных исходов — 53 877;
- проведено ПЦР-тестов — 12 031 985.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
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