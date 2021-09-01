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Курс доллара и евро на 2 сентября

Курс доллара и евро на 2 сентября

Associated Press

Стоимость доллара составляет 27,00 грн, а евро — 31,93 грн.

В четверг, 2 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 2 сентября:

  • Доллар США — 27,00 грн (плюс 11 коп.).
  • Евро — 31,93 грн (плюс 10 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 1 сентября:

  • Доллар США — 26,86/27,05 грн.
  • Евро — 31,57/31,90 грн.

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