Курс доллара и евро на 2 сентября

Стоимость доллара составляет 27,00 грн, а евро — 31,93 грн.
В четверг, 2 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 2 сентября:
- Доллар США — 27,00 грн (плюс 11 коп.).
- Евро — 31,93 грн (плюс 10 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 1 сентября:
- Доллар США — 26,86/27,05 грн.
- Евро — 31,57/31,90 грн.
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