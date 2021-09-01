Курс доллара и евро на 2 сентября

Курс доллара и евро на 2 сентября

Стоимость доллара составляет 27,00 грн, а евро — 31,93 грн.

В четверг, 2 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 2 сентября:

Доллар США — 27,00 грн (плюс 11 коп.).

Евро — 31,93 грн (плюс 10 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 1 сентября:

Доллар США — 26,86/27,05 грн.

Евро — 31,57/31,90 грн.

Читайте также:

Курс доллара осенью : насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года.

: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года. Что будет с ценами осенью : как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо.

: как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо. Рекордные суммы: сколько средств перечислили в Украину.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку