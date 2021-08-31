Гороскоп на 1-2 сентября для всех знаков Зодиака: дни, когда не стоит скромничать

Гороскоп на 1-2 сентября для всех знаков Зодиака: дни, когда не стоит скромничать

25-й лунный день, растянувшийся почти на двое суток, идеально подходят для воплощения в жизнь грандиозных – наполеоновских – планов.

В это время не стоит скромничать: проекты, которые предстоит воплотить в жизнь, должны быть по-настоящему колоссальными. Если взяться за них именно в это время, обстоятельства для их реализации сложатся максимально благоприятно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1-2 сентября для Овнов

Люди в этот день будут склонны идти навстречу и помогать в любых – даже самых сложных – ситуациях: имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1-2 сентября для Тельцов

День будет определяющим для выполнения важной задачи, над которой вы работаете в последнее время: чем больше вы сегодня сделаете, тем быстрее вам удастся осуществить задуманное.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1-2 сентября для Близнецов

Главное в этот день – не бояться препятствий, которые с завидным упорством могут возникать на вашем пути: они не так серьезны, как кажется, и при решительных действиях рассыплются сами собой.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1-2 сентября для Раков

День благоприятен для воплощения в жизнь давней мечты: правда, ее придется брать штурмом, не отступая и проводя наступление за наступлением, тогда нужная вам "крепость" обязательно падет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1-2 сентября для Львов

Успешными обещают быть только те финансовые операции, которые никоим образом не связаны с риском, в противном случае надо приготовиться к тому, что все пойдет наперекосяк.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1-2 сентября для Дев

Каким бы привлекательным и перспективным ни был проект, которым вам предложат заняться, попросите время на улаживание старых дел, иначе они все время будут тормозить вашу работу.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1-2 сентября для Весов

Несмотря на важные дела, которые вам сегодня придется осуществить, постарайтесь найти время для себя: отдохните, почитайте что-нибудь кроме профессиональной литературы и просто побездельничайте.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1-2 сентября для Скорпионов

Энергии сегодня будет не так уж много, как вам бы того хотелось, поэтому расходовать ее нужно экономно, решая только самые важные вопросы и отказываясь от второстепенных.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1-2 сентября для Стрельцов

День благоприятен для очищения – прежде всего на моральном уровне: попытайтесь взглянуть на себя со стороны, сделав работу над совершенными ошибками и сделав важные выводы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1-2 сентября для Козерогов

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, особенно если вас об этом не попросят: такая инициатива может оказаться наказуемой, что надолго лишит вас желания решать какие-либо вопросы, кроме своих собственных.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1-2 сентября для Водолеев

Чем бы вы сегодня ни занимались, прислушивайтесь только к своему внутреннему голосу – чужие советы могут иметь исключительно рекомендательный характер.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1-2 сентября для Рыб

К напряжению, которое может возникнуть в отношениях с любимым человеком, важно отнестись с легкостью, не усугубляя положение выяснением отношений и конфликтами без уважительного на то повода.

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