Народные приметы, обряды и обычаи 2 сентября

Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.

2 сентября верующие и церковь почтили память пророка Самуила, мучеников Севир i Мемнона и с ними 37 мучеников.

2 сентября: церковный праздник

Самуил, Самуил, Шмуэль — пророк и судья Израиля, был пятнадцатым и последним израильским судьей. Жил за 1146 до Рождества Христова.

Родился по молитвам своей матери Анны, и еще до рождения мать посвятила его Богу. Когда мальчику исполнилось три года, Анна исполнила свой обет и отдала сына под опеку первосвященника Илия, который одновременно был судьей своего народа Израиля. Пророк рос в страхе Божием. В 12 лет имел откровение о том, что Бог накажет весь дом первосвященника Илия за то, что он не опамьятав своих нечестивых сыновей.

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Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян, одержали победу и захватили священный Кивот Завета. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь, сломал позвоночник и умер. После его смерти судьей израильского народа стал Самуил. Пророк Самуил умер в глубокой старости. Его жизнь описано в Священном Писании. 406 года мощи пророка были перенесены из Иудеи в Константинополь.

2 сентября: народные традиции

Ранее в народе Самуил считался покровителем мужчин. Также у него просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае следующего года.

2 сентября: что стоит сделать

Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес их собирать. Обязательным блюдом Самуила дня были жареные грибы.

2 сентября: что категорически запрещено

стричь волосы;

оставлять детей одних;

жениться;

заниматься тяжелой физической работой;

давать деньги в долг.

2 сентября: народные приметы

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.

Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.

Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.

Бабье лето ненастное — осень сухая.

Калина рано стала красной — на раннюю и лютую зиму.

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