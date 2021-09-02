Народные приметы, обряды и обычаи 2 сентября

Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.
2 сентября верующие и церковь почтили память пророка Самуила, мучеников Севир i Мемнона и с ними 37 мучеников.
2 сентября: церковный праздник
Самуил, Самуил, Шмуэль — пророк и судья Израиля, был пятнадцатым и последним израильским судьей. Жил за 1146 до Рождества Христова.
Родился по молитвам своей матери Анны, и еще до рождения мать посвятила его Богу. Когда мальчику исполнилось три года, Анна исполнила свой обет и отдала сына под опеку первосвященника Илия, который одновременно был судьей своего народа Израиля. Пророк рос в страхе Божием. В 12 лет имел откровение о том, что Бог накажет весь дом первосвященника Илия за то, что он не опамьятав своих нечестивых сыновей.
Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян, одержали победу и захватили священный Кивот Завета. Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь, сломал позвоночник и умер. После его смерти судьей израильского народа стал Самуил. Пророк Самуил умер в глубокой старости. Его жизнь описано в Священном Писании. 406 года мощи пророка были перенесены из Иудеи в Константинополь.
2 сентября: народные традиции
Ранее в народе Самуил считался покровителем мужчин. Также у него просили о хорошей погоде зимой и о богатом урожае следующего года.
2 сентября: что стоит сделать
Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес их собирать. Обязательным блюдом Самуила дня были жареные грибы.
2 сентября: что категорически запрещено
- стричь волосы;
- оставлять детей одних;
- жениться;
- заниматься тяжелой физической работой;
- давать деньги в долг.
2 сентября: народные приметы
- Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.
- Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.
- Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.
- Бабье лето ненастное — осень сухая.
- Калина рано стала красной — на раннюю и лютую зиму.