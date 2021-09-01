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Астрологический прогноз на 1-2 сентября

Астрологический прогноз на 1-2 сентября

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: 25-й лунный день растянется почти на двое суток – время, когда все процессы замирают, поэтому он не подходит для активной деятельности – лучше провести его в тишине и покое. Не самое благоприятное время для покупок – приобретенные вещи, скорее всего, окажутся со скрытым браком. 

Символ дня: морская раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 7. 

Цвет дня: малахитовый, изумрудный. 

Камни дня: джеспилит, красная яшма. 

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: необходимо беречь уши и глаза, не делать операции на этих органах и не допускать их переохлаждения, поскольку этот может привести к неприятным последствиям: в первом случае к отитам, во втором – к появлению ячменей и конъюнктивита. С осторожностью надо отнестись к коленным суставам – нежелательно их напрягать. 

Слова дня: отдых и релакс. 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: на этот день не стоит назначать свидание: заскучав на нем, можно поссориться с любимым человеком, который не оценит такого к себе отношения. 

Мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро. 

Табу дня: день не подходит для новых начинаний – необходимо довести до ума старые дела. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются спокойные и уравновешенные люди, которым под силу любая рутинная и требующая максимального внимания работа, поэтому из них получаются замечательные аналитики, экономисты и счетоводы. 

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