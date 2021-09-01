Церковный праздник 2 сентября: день памяти библейского пророка Самуила

В старину пророка Самуила считали покровителем мужчин, поэтому этот день считался мужским праздником.

2 сентября православная церковь чтит память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть "услышанного Богом").

История праздника

Самуил родился в трудное для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный. При слабом первосвященнике Илии моральное разложение израильтян достигло критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, которые захватили величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом "пророческие сонмы", задачей которых было просвещать людей, а также пробуждать в них патриотизм.

Народные традиции и приметы

На Руси пророка Самуила считали покровителем сильного пола, так и Самойлов день считался мужским праздником: хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и на столе частым блюдом были жареные грибы с картофелем.

Журавли высоко и не спеша летят — осень будет теплой.

Много рябины выросло — осенью будет много дождей.

Много мышей — к холодной зиме.

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Что запрещено делать 2 сентября

Нельзя стричь волосы

Нельзя давать деньги в долг

Нельзя оставлять детей одних

Нельзя заключать брак

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Нельзя заводить новые знакомства

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