Церковне свято 2 вересня: день пам'яті біблійного пророка Самуїла

У старовину пророка Самуїла вважали заступником чоловіків, тому цей день вважався чоловічим святом.

2 вересня православна церква вшановує пам'ять біблійного пророка Самуїла, або Шмуеля (тобто "почутого Богом").

Історія свята

Самуїл народився в найважчий для ізраїльтян час, і йому судилося наставити свій народ на шлях істинний. За слабкого першосвященника Ілії моральний розклад ізраїльтян досяг критичної точки. Результатом розбещеності, духовної і фізичної немочі стала поразка від філістімлян, які захопили найбільшу святиню - Ковчег Завіту. Однак Самуїл, скликавши одноплемінників на урочисте покаяння, зумів надихнути їх на вигнання філістімлян. Після цього почалося відродження народу. Велику роль в цьому зіграли організовані Самуїлом "пророчі сонми", завданням яких було просвіщати людей, а також пробуджувати в них патріотизм.

Народні традиції і прикмети

На Русі пророка Самуїла вважали заступником сильної статі, тому і Самойлов день вважався чоловічим святом: господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.

У Самуїлів день просили гарної погоди для осінніх робіт. Цього дня в лісах вже з'являлися перші зимові опеньки, і на столі частою стравою були смажені гриби з картоплею.

Журавлі високо і не поспішаючи летять - осінь буде теплою.

Багато горобини зросло - восени буде багато дощів.

Багато мишей - до холодної зими.

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Що заборонено робити 2 вересня

Не можна стригти волосся

Не можна давати гроші у борг

Не можна лишати дітей на самоті

Не можна укладати шлюб

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна заводити нові знайомства

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