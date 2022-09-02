ФБР провело обшуки у наближеного до Путіна російського олігарха

Уранці 1 вересня агентів ФБР бачили біля квартири в багатоповерховому будинку на Парк-авеню на Манхеттені та біля маєтку в Саутгемптоні — обидва об’єкти належать російському мільярдеру Віктору Вексельбергу.

Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Міністерства внутрішньої безпеки США провели обшуки у двох будинках у Нью-Йорку, які пов'язують із російським бізнесменом Віктором Вексельбергом. Його називають одним із “гаманців” президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на обізнані джерела.

Вранці 1 вересня агентів ФБР бачили біля квартири в багатоповерховому будинку на Парк-авеню на Манхеттені та біля маєтку в Саутгемптоні. “Документи свідчать, що ці об'єкти пов'язані з російським підприємцем Віктором Вексельбергом, який перебуває під санкціями”, - стверджують джерела NBC.

З будинку на Парк-авеню винесли п'ять коробок та два сейфи. Біля будівлі стояли кілька машин оперативників та чергували співробітники поліції. Оскільки будівля є приватною власністю, вхід до неї заборонено.

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Правоохоронці відмовилися повідомити будь-які подробиці. "Ми не можемо коментувати", - сказав один з поліцейських.

За інформацією NBC, обшуки відбулися також в будинку у Фішер-Айленді в Майамі, який, як вважає влада, також пов'язаний з Вексельбергом. Джерела стверджують, що проти мільярдера не висунуто жодних звинувачень, а дії правоохоронців спричинені санкціями.

У березні 2022 року Вексельберг потрапив під нові санкції США, запроваджені через війну РФ в Україні. Раніше обмежувальні заходи проти бізнесмена та його групи компаній “Ренова” Вашингтон запроваджував у 2018 році. Відомо, що тоді Вексельберга ненадовго затримували та допитували співробітники ФБР.

Forbes оцінює статки Вексельберга в $5,5 млрд. Російський олігарх єврейського походження є уродженцем українського міста Дрогобича, що на Львівщині.

Нагадаємо, в Італії наклали адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості, які належать близькому до Путіна мільярдеру Моше Кантору.

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