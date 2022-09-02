У Литві припинили розгляд судового позову до Горбачова

Родичі чотирьох загиблих під час штурму Вільнюської телевежі в січні 1991 року вимагали притягнути експрезидента СРСР до відповідальності.

Після смерті останнього лідера Радянського Союзу Михайла Горбачова районний суд міста Вільнюса припинив цивільну справу щодо його відповідальності за загибель цивільних людей під час штурму телевежі у столиці Литви 13 січня 1991 року. Загалом тоді загинуло 14 осіб.

Про це у четвер, 1 вересня, повідомило видання Delfi.

Родичі чотирьох загиблих під час штурму радянськими військовими Вільнюської телевежі та будівлі Комітету з радіо та телемовлення подали до суду цивільний позов проти Михайла Горбачова у приватному порядку. Вони прагнули довести, що Горбачов, який на той час обіймав посаду президента СРСР і був головнокомандувачем збройними силами, мав контроль над армією, але не вжив заходів для запобігання агресії в Литві та тим самим не припинив вчинення міжнародного злочину.

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У травні Вільнюський міськрайонний суд направив документи цього позову до МЗС Росії для передачі їх Горбачову.

"Позов був поданий проти конкретної особи, колишнього президента Радянського Союзу, після його смерті правонаступництво неможливе", – заявив представник Вільнюського районного суду Аурім Жукаускас.

Рішення суду, ухвалене в середу, може бути оскаржене до Вільнюського окружного суду протягом семи днів.

Раніше, у 2017 році Вільнюський окружний суд , який розглядав справу 13 січня, надіслав М. Горбачову повістку для допиту як спеціального свідка у справі, але Росія відмовилася її вручити.

Нагадаємо, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року.

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