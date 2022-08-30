Помер Михайло Горбачов

Перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року.

Смерть Горбачова настала після важкої і тривалої хвороби.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", – сказали в центральній клінічній лікарні.

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Вже відомо, що політика поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві, в родовому похованні поряд з дружиною Раїсою. Про це повідомив знайомий із побажаннями близьких померлого.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками.

Зауважимо, Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії та гласності, яка надалі призвела до ринкової економіки, вільних виборів та розпаду СРСР.

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У липні журналіст Олексій Венедіктов, який був близьким другом Горбачова, заявив, що той жахався, побачивши, як російський диктатор Володимир Путін зруйнував справу його життя.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє [що відбувається]. Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова", – заявляи Венедіктов, нагадуючи про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.

Нагадаємо, цього ж дня, 30 серпня, чотири роки тому помер російський співак Йосип Кобзон.