Умер Михаил Горбачев

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа. Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года.

Смерть Горбачева наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сказали в центральной клинической больнице.

Уже известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Об этом сообщил знакомый с пожеланиями близких умершего.

Напомним, в начале июля стало известно, что Горбачев находится в критическом состоянии в больнице. Он страдал сахарным диабетом и имел проблемы с почками.

Отметим, Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.

Как Горбачев реагировал на войну РФ против Украины

В июле журналист Алексей Венедиктов, который был близким другом Горбачева, заявил, что тот ужасался, увидев, как российский диктатор Владимир Путин разрушил дело его жизни.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает [что происходит]. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – заявляя Венедиктов, напоминая о политике перестройки и гласности, которая предусматривала, в частности, свободу слова и вероисповедания.

Напомним, в этот же день, 30 августа, четыре года назад умер российский певец Иосиф Кобзон.