Астрологічний прогноз на 2 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для добрих справ, до речі завжди, але сьогодні особливо. Величезної сили набувають слова: вони матеріалізуються з великою швидкістю, тому кожному з нас потрібно уважно стежити за тим, що ми говоримо.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий, білий.

Щасливе каміння дня: корал, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, особливо якщо вона буде пов'язана з органами дихання, може перебігати довго та з ускладненнями.

Сни дня: сни цього місячного дня часто бувають віщими, тому варто запам'ятати "сюжет" та проаналізувати його.

Афоризм дня: "Творчість — особливий вид діяльності, вона справді несе задоволення" (Сомерсет Моем).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Арфед – приносить земні блага та багатство.

Магія та містика дня: можна займатися виготовленням талісманів, мета яких залучати талан та вирішувати фінансові питання.

Табу дня: у жодному разі не можна брехати – це може призвести до непередбачуваних наслідків.

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