На засіданні Радбезу ООН чекають на приїзд Лаврова та Кулеби

Франція, яка у вересні головуватиме в Раді Безпеки ООН, запланувала провести три засідання у зв’язку із війною в Україні.

Заплановане на 22 вересня засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні відбудеться на міністерському рівні. На нього запрошено очільників російського та українського МЗС Сергія Лаврова та Дмитра Кулебу.

Про це повідомив на пресконференції постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

"Це міністерська зустріч щодо України, тому запрошено всіх міністрів держав - членів Радбезу ООН, зокрема за умовчанням російського міністра. Оскільки це засідання щодо України, то українського міністра також буде запрошено", - сказав де Рів'єр.

Він зазначив, що "Франція сподівається, що обидва міністри будуть присутні".

"Залежить від них, чи вони прийдуть на цю зустріч", - додав дипломат.

Крім того, французький постпред додав, що 7 вересня відбудеться інше засідання Ради Безпеки ООН, присвячене примусовому переміщенню людей в Україні. Його організують за запитом Сполучених Штатів Америки та Албанії.

Постпред Франції при ООН також прокоментував інформацію про скликане Росією засідання Радбезу щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

"Так, Росія справді звернулася щодо цього питання, і схоже, що ми таки зберемося для цього на початку наступного тижня", – зазначив Рів’єр.

Нагадаємо, раніше Росія вимагала від США забезпечити безперешкодний доступ російської делегації до участі у Генасамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку. Зокрема, американську візу просили відкрити для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щодо якого запроваджено санкції, які забороняють йому в’їзд до країни.

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